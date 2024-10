CorSport: "Morata non si ferma. Il Milan è soltanto lui"

Unica nota lieta della serata di San Siro, sponda Milan ovviamente, è stata Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo ha ancora una volta dato in campo quello che promise il giorno della sua presentazione: voglia, grinta e sacrificio.

Il problema è che se a farlo è solo lui non serve a niente, anche perché il calcio è un gioco di squadra, e servono meccanismi e dinamiche quasi perfette affinché tutto possa funzionare al meglio. Allo stesso tempo, però, c'è da dire che ieri il Milan non ha giocato male, ma come al solito ha peccato sempre sulle stesse cose, e Morata è stato l'unico che ci ha provato, come dimostra anche il gol annullato.

Ed in qualche modo Il Corriere dello Sport ha voluto premiare la voglia ed il sacrificio dello spagnolo, scrivendo: "Morata non si ferma. Il Milan è soltanto lui".