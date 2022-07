CorSport - Nessun segnale dal Belgio per De Ketelaere: il Milan aspetta un chiarimento del Bruges nel weekend

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continua il braccio di ferro tra Milan e Brugge per Charles De Ketelaere. Dal Belgio non è arrivata nessuna risposta, nessun segnale che Maldini e Massara avevano chiesto in occasione della giornata a Bruges di mercoledì. Come scrive il Corriere dello Sport, i rossoneri hanno deciso di attendere il weekend per aspettare un chiarimento da parte del club belga e, in base alla riposta, continuerà in un determinato modo il mercato del Milan.