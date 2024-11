CorSport: "Non è più il vero Theo. Deschamps sa il perché"

vedi letture

In una sfida importante e suggestiva come quella contro l'Italia, Theo Hernandez è rimasto in panchina per tutti e 90 i minuti. Ufficialmente il terzino del Milan non ha giocato contro la Nazionale di Luciano Spalletti per un presunto problema al ginocchio, ma l'impressione è che dietro quest'esclusione ci sia ben altro, come d'altronde confermato anche dallo stesso Didier Deschamps nel post partita di San Siro.

Questa mattia Il Corriere dello Sport ha infatti titolato: "Non è più il vero Theo. Deschamps sa il perché", riferendosi per l'appunto alle parole del CT francese. Più nello specifico, dice l'ex Juventus che il terzino del Milan non starebbe perfomando come ci ha abituati per una stanchezza soprattutto mentale, che è difficile da maturare rispetto a quella fisica.

"In alcuni momenti tutti hanno un periodo un po’ meno bello" ha confessato il ct della Francia, che poi ha dimostrato di avere polso della situazione dicendo "in questi momenti sono il primo a sostenere e a mantenere la fiducia".