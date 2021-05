CorSport: "Ombre Uefa su Juve-Milan. Ceferin chiede un'ammissione di colpa"

Il Corriere dello Sport nell'edizione odierna fa il punto sulla situazione di Juventus e Milan agli occhi dell'Uefa. L'organo di governo del calcio vorrebbe attuare provvedimenti economici e sotto forma di esclusione dalle coppe, ma le big della Superlega sono tranquille dopo la sentenza di un tribunale di Madrid. L'Uefa vorrebbe chiudere la vicenda con un'ammissione di colpa delle due società con una sanzione economica da scontare su futuri proventi in arrivo dalle coppe europei così come per i club inglesi, Atletico Madrid e Inter. Il Milan ha ascoltato queste proposte, ma Real Madrid, Barcellona e Juventus no: l'Uefa è senz'altro irritata da questo atteggiamento e minaccia due anni di squalifica. Intanto i legali di entrambe le parti sono al lavoro per capire la soluzione migliore da adottare.