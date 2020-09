Corsport - Pioli carica il Milan: i rossoneri pronti a ripartire

Nell'edizione odierna del Corriere dello Sport in edicola quest'oggi, vengono riportate le parole di Stefano Pioli nella conferenza di ieri alla vigilia della gara contro lo Shamrock Rovers. 21 mesi dopo l'ultima apparizione europea del Milan, i rossoneri tornano in campo nel preliminare di Europa league contro la formazione irlandese. Il tecnico emiliano ha sottolineato come la sfida non sia assolutamente da sottovalutare e che i rossoneri devono ricordare che l'Europa è l'habitat naturale di una società gloriosa come il Milan. Soddisfatto del mercato, Pioli ha dichiaraato che il mercato è ancora lungo e che potrebbe arrivare qualche altro rinforzo.