CorSport - Raiola non c'entra: la scelta di lasciare il Milan è tutta di Gigio

Il Corriere dello Sport svela i motivi che hanno spinto Donnarumma a lasciare il Milan. L'amore per il club non gli ha fatto cambiare idea, scrive il noto quotidiano sportivo della Capitale: a 22 anni ha voluto evadere dalla comfort zone rossonera per diventare il più forte del mondo. E attenzione: stando a quanto riferito dal Corriere, Raiola non avrebbe inciso sulla scelta di Gigio: la decisione di lasciare il Milan, dunque, sarebbe esclusivamente del portiere (l'agente questa volta non c'entra, sottolinea il giornale romano). Da mesi Maldini conosceva le intenzioni di Donnarumma, per questo si è mosso per tempo prendendo Maignan.