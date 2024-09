CorSport: "Reijnders è un faro. Fonseca è sicuro: gerarchie delineate"

vedi letture

"Reijnders è un faro. Fonseca è sicuro: gerarchie delineate": titola così questa mattina il Corriere dello Sport che spiega che Tijjani Reijnders brilla anche con la maglia della sua nazionale. L'olandese è andato in gol contro la Bosnia ed ha fornito anche un assist per la rete di Gakpo. Nei piani di Paulo Fonseca, Reijnders avrà un ruolo centrale nel suo Milan in coppia con Youssouf Fofana.

L'olandese ha commentato così a Uefa.com il successo per 5-2 ottenuto in Nations League contro la Bosnia anche grazie a un suo gol: "Sono sempre felice di andare a segno. Avremmo potuto segnare di più, ma è stato un buon inizio. Volevamo trovarci tra le linee e penso che ci siamo riusciti bene. Solo che a volte il passaggio finale non c'era, ma è così che vogliamo giocare".