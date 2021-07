CorSport - Sabitzer e Ziyech, i preferiti nella lista dei desideri del Milan

Hakim Ziyech, si legge tra le righe del Corriere dello Sport, resta in cima alla lista di gradimento della dirigenza del Milan. I rapporti con i Blues sono buoni dopo gli affari Tomori e Giroud. Il marocchino è stato impiegato poco da Tuchel e il Milan si è detto già disponibile ad accoglierlo nel caso in cui dovesse partire in prestito tra qualche settimana. Ziyech non è l’unico nella lista, perché tra i preferiti di Maldini e Massara c’è anche l’austriaco Marcel Sabitzer. Il 27enne nativo di Graz è in scadenza di contratto al 30 giugno 2022 con il Lipsia e il prezzo potrebbe essere un affare: circa 20 milioni di euro. Il Borussia Dortmund, così come il Milan, ha fiutato la preda.