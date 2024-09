CorSport: "Stagione decisiva per il futuro rossonero di Moncada"

Il Corriere dello Sport in edicola oggi titola così stamattina: "Stagione decisiva per il futuro rossonero di Moncada". Il contratto del direttore sportivo milanista scade il 30 giugno 2025 e ovviamente i risultati della squadra rossonera incideranno sulle possibilità di rinnovo del francese che è arrivato al Milan nel 2018 come capo dell'area scouting.

Ad oggi, come scrive il Corriere dello Sport, Moncada non è né in discussione né in bilico, ma è chiaro che la sua permanenza dipenderà da quanto e come frutterà il mercato estivo che porta la sua firma. Il ds del Diavolo ha studiato i vari calciatori, discutendone poi l'acquisizione con gli altri membri della società rossonera, Ibrahimovic compreso.