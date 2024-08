CorSport: "Stallo Bennacer, nessuno bussa. Jovic è un caso"

In queste ultime ore di calciomercato il Milan proverà a risolvere le ultime questioni rimaste ancora aperte. Definito l'arrivo in rossonero di Tammy Abraham, la dirigenza milanista non può più fare acquisti, anche perché tutti i nuovi rinforzi, per il momento quelli ufficiali, Morata, Emerson Royal, Fofana e Pavlovic andranno a "riempire le caselle dei 17 stranieri in lista Serie A lasciate libere dalle partenze di Pierre Kalulu, Olivier Giroud, Yacine Adli e Simon Kjaer" scrive Il Corriere dello Sport.

Di conseguenza Fonseca non può più inserire altri giocatori over23 convocabili in campionato, a meno che non venga ceduto qualcuno, con Ismael Bennacer e Luka Jovic che sembravano essere i principali indiziati a lasciare Milano. L'algerino, cercato con insistenza dalla Saudi Pro League, con ogni probabilità rimarrà in rossonero dopo che nessuna squadra saudita ha presentato un'offerta concreta, e soddisfacente, al Milan. Il mercato da quelle parti chiude più tardi, motivo per il quale ci si potrebbe aspettare di tutto, ma per il momento l'impressione è che tutto sia rientrato nei ranghi, con Bennacer che negli ultimi giorni non si è neanche allenato per preservarsi in caso di un eventuale trasferimento.

Diversa invece è la situazione legata a Luka Jovic scrive Il Corriere dello Sport, perché nonstante le due offerte arrivate dalla Spagna, è stato il calciatore stesso a comunicare ai soui agenti la volontà di giocarsi le proprie carte in rossonero nonostante il rischio (alto dopo l'arrivo di Abraham) di rimanere escluso dalla lista Champions.