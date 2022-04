CorSport su Lazio-Milan in prima pagina: "Carica Milinkovic, vuole battere Pioli"

MilanNews.it

Partita speciale per Stefano Pioli quella che domani sera vedrà fronteggiarsi Lazio e Milan, il passato e il presente del tecnico emiliano. A Roma, sponda biancoceleste, Pioli ha vissuto forse uno dei migliori momenti della sua carriera da allenatore. Il Corriere dello Sport ha titolato così questa mattina: "Carica Milinkovic, vuole battere Pioli". Il serbo scenderà in campo contro il suo maestro, all'interno di una gara speciale anche per Alessio Romagnoli. Il capitano del Milan non ha mai nascosto la sua fede laziale e proprio con il club capitolino sarebbe in trattativa per indossare il biancoceleste dalla prossima stagione.