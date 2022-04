CorSport su Leao: "Riflettori su Rafa, tutto per blindarlo"

MilanNews.it

Notizia che è rimbalzata nel pomeriggio di ieri, sembra che agli agenti di Rafael Leao sia arrivata un'importante offerta da un club inglese. Il CorSport infatti titola: "Riflettori su Leao, tutto per blindarlo". Le discussioni per il rinnovo fino al 2026 vanno avanti con il giocatore che chiederebbe un pochino di più rispetto ai 4.5 milioni offerti dal Milan. In ogni caso la società per meno di 70 milioni di euro non si siederà al tavolo con nessuno, soprattutto dopo una stagione giocata da grande come quella di quest'anno.