CorSport sul futuro di Morata: "Una scelta del Diavolo"

Dopo essere passato, col brivido, alle semifinali di Euro2024, Alvaro Morata si può concedere almeno fino a martedì del tempo per pensare al suo futuro, giorno nel quale affronterà la Francia dei suoi nuovi, possibili, compagni di squadra al Milan Mike Maignan e Theo Hernandez. L'attaccante spagnolo, infatti, sarebbe finito nel mirino del Diavolo dopo che per giorni non si è fatto altro che parlare della sua incerta permanenza all'Atletico Madrid.

Negli scorsi giorni, però, lo stesso Morata è uscito allo scoperto sui propri canali social con un post d'amore nei confronti del Colchoneros, ma nonostante questo Il Corriere dello Sport questa mattina parla di "Una scelta del Diavolo" per l'ex Juventus, seriamente attratto dalla possibilità di tornare in Italia e vestire una maglia importante come quella del Milan.

Tutto adesso dipenderà da Morata, che particolarmente combattuto starebbe ragionando insieme al suo entourage il da farsi per il proseguo della carriera. Nel frattempo il Milan si starebbe tenendo in costante contatto con l'entourage del calciatore, perché c'è sì l'intenzione di andare incontro alle richieste del ragazzo per accontentarlo, ma allo stesso tempo non si vuole andare oltre i limiti, motivo per il quale la speranza è che a Morata possano bastare 5-6 milioni di euro a stagione per tre anni. Staremo a vedere.