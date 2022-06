CorSport titola: "Zero prestiti e 'vendor loan': l'affare RedBird-Elliott"

MilanNews.it

Il Corriere dello Sport di oggi torna sui dettagli della trattativa che ha sancito il passaggio di mano del Milan da Elliott a RedBird. Il quotidiano sportivo titola: "Zero prestiti e 'vendor loan': l'affare RedBird-Elliott". Nel pagamento che il fondo di Cardinale verserà ai Singer non ci saranno prestiti di nessun terzo agente: la banca JP Morgan ha partecipato solamente come advisor della proprietà uscente ma non verserà cash. Presente invece la manovra del "vendo loan", molto frequente in questo tipo di operazioni. Si tratta di un prestito fatto dal venditore che dilaziona il pagamento. Il tasso di interessi si attesta attorno al 6/7% e non al 15% come filtrava nei giorni passati. Elliott presterà, secondo quanto riporta il CorSport, circa 200/300 milioni di euro alla nuova proprietà. In vista del closing Elliott dovrebbe reinvestire sul 25/30% delle quote societarie, rimanendo in minoranza.