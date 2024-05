Cosa manca al calcio italiano? Ancelotti risponde in maniera chiara

A poco meno di una settimana dalla sua ennesima finale di Champions League - che giocherà il prossimo sabato 1° giugno a Wembley contro il Borussi Dortmund alla guida del suo Real Madrid - Carlo Ancelotti, ex storico tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di Repubblica. Tra i discorsi sul suo futuro, quelli sulla finalissima della coppa dalle grandi orecchie, quelli sul Milan, non poteva mancare anche qualche parola sul momento del calcio italiano e specialmente sul suo stato di salute.

Le parole di Carlo Ancelotti su cosa manca in generale al calcio italiano: "Quello che manca, per me, è negli stadi. E nell'ambiente. Insomma, c'è abbastanza da svecchiare. A livello tecnico? Non vedo fuoriclasse, a parte Donnarumma in porta. Sto parlando di una generazione simile a quelli di Pirlo, Totti, Del Piero. Serve ancora un po' di tempo".