Crespo: "Il Milan è la squadra gioca meglio a calcio delle big"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Hernan Crespo ha dichiarato sulla corsa scudetto: "Per quello che sta dicendo il campionato in questo momento, il Milan è il grande favorito e alla fine riuscirà a portarsi a casa lo scudetto. Le ragioni sono semplicissime: oggi la squadra di Pioli è quella che gioca meglio a calcio delle big, e poi ha un grandissimo vantaggio: la testa è libera, la pressione in questo momento è tutta sulle rivali. Chi sarà decisivo? Mi gioco un tandem, magari immaginando una lunga staffetta da qui alla fine del campionato: gli uomini dello scudetto saranno Ibrahimovic e Giroud, con i loro gol saranno fondamentali i due 'vecchi', quelli abituati a giocare per vincere. Saranno loro a trascinare i compagni, che comunque hanno dimostrato durante tutta la stagione di aver acquisito la mentalità vincente che fa la differenza".