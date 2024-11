Da Madrid a Cagliari, è cambiato tutto. Il QS: "Le due facce del Diavolo"

Chi lo avrebbe mai detto che dopo la vittoria di Madrid il Milan sarebbe caduto a Cagliari? Nessuno, eccetto in parte Paulo Fonseca, che alla vigilia della sfida dell'Unipol Domus Arena aveva dichiarato che giocare contro squadre del genere risulta essere più complicato per diversi motivi.

In qualche modo la partita di ieri pomeriggio ha dato ragione all'allenatore rossonero, ma c'è da dire che c'è una grossa dose di colpe che vanno divise tra tutti. Sì, perché nonostante la prestazione pessima, il Milan era comunque riuscito ad andare in vantaggio per due volte, ma in entrambi i casi non è riuscito a mantenere il risultato per via di una fase difensiva che ieri sera è stata praticamente assente. La stessa che neanche 5 giorni fa a Madrid è riuscita a contenere l'ondata dei Blancos con Vinicius Jr e Mbappé.

Insomma, due partite, due Milan, con il QS che questa mattina in apertura ha titolato: "Le due facce del Diavolo".