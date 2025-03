Da Tomori a Musah, da Loftus-Cheek a Chukwueze: 11 partite per guadagnarsi il Milan

vedi letture

Il Milan in bilico. La squadra di Sergio Conceiçao tenta la disperata scalata verso una qualificazione alla prossima Champions League che, qualora non dovesse arrivare, rappresenterebbe il fallimento del progetto stagionale del club. Dopo l'esonero di Fonseca e l'arrivo dell'ex centrocampista della Lazio, qualche miglioramento si è visto con la conquista della Supercoppa Italiana nel derby di Riyad ma poi i risultati sono tornati ad essere sempre troppo altalenanti. Adesso ci saranno nove partite di campionato più le due stracittadine di Coppa Italia per cercare di dare una svolta in positivo.

Riscatto Tomori

Sarà un finale di stagione importante non solo per il tecnico ma per diversi giocatori che potrebbero guadagnarsi la riconferma anche per l’anno prossimo. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, uno di questi è Fikayo Tomori per cui la società di via Aldo Rossi aveva speso 29 milioni di euro nel 2021 per riscattarlo. Adesso dovrà scalare le gerarchie difensive per ritornare ad essere decisivo.

Da Chukwueze a Musah

Altri due che si giocano la riconferma sono Chukwueze, che non ha ripagato per il momento a suon di gol l'investimento di due anni fa, e Loftus-Cheek, anche loro protagonisti di prestazioni caratterizzate da alti e bassi così come Jimenez e Musah. Un finale di campionato per guadagnarsi il Milan.