Dal Portogallo sicuri, Record titola: "Sanches rifiuta il Milan per essere un rinforzo del Psg"

MilanNews.it

© foto di Imago/Image Sport

Dal Portogallo arrivano notizie diverse rispetto a quelle che leggiamo qui e poco incoraggianti per il Milan. Secondo il quotidiano portoghese Record, infatti, la pista Renato Sanches non sarebbe così aperta per i Campioni d'Italia. Nel titolo si legge: "Sanches rifiuta il Milan per essere un rinforzo del Psg". Secondo quanto scrive la testata lusitana il centrocampista portoghese preferirebbe trasferirsi a Parigi e vorrebbe accettare la proposta del club del suo ex allenatore Galtier. La situazione potrebbe già sbloccarsi nei prossimi giorni con l'ufficialità.