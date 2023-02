De Ketelaere non incide, la Gazzetta: "Cdk è sparito"

MilanNews.it

Non usa mezzi termini la Gazzetta dello Sport questa mattina per parlare di Charles De Ketelaere, investimento da oltre 30 milioni in estate per i rossoneri che non ha ancora inciso se non con un assist a inizio campionato, troppo poco per le aspettative che erano riposte su di lui. La rosea titola: "Cdk è sparito". Adesso anche Pioli gli dà sempre meno chance e il belga si vede poco in campo, rischiando di essere condizionato anche dal nuovo modulo con la difesa a tre che potrebbe lasciarlo fuori dai titolari.