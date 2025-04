Delusione Conceiçao. La Gazzetta riprende la parole del portoghese: "Il Milan fa errori da scuola calcio"

E la sostituzione di Musah dopo appena 23 minuti di gioco. E un approccio più che rivedibile perché quando ti chiami Milan non puoi andare sotto di due reti dopo appena 20 minuti. Come spesso accaduto da quando è arrivato sulla panchina rossonera, Sergio Conceiçao ha fatto mea culpa addossandosi per l'appunto gran parte delle colpe per l'ennesima partita deludente della sua squadra.

Il portoghese è però allo stesso tempo consapevole di non essere l'unico responsabile di questa stagione che per certi versi potremmo definire essere anche disastrosa. La Gazzetta dello Sport ha questa mattina riportato lo stato d'animo del tecnico, titolando "Delusione Conceiçao" e riprendendo anche una delle sue dichiarazioni più forti del post partita: "Il Milan fa errori da scuola calcio". C'è stato anche modo per parlare di conferma, ma il portoghese ha riposto "Mi vien da ridere".