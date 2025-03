Dentro la crisi del Milan. La Gazzetta in apertura: "Al Diavolo l'Europa. Resta il derby"

vedi letture

Le rivali hanno vinto tutte, in attesa della Lazio. Considerato il prestigio della sfida del Diego Armando Maradona, il Milan di Sergio Conceiçao avrebbe dovuto trovare anche nell'atmosfera che si era creata attorno a lui la giusta carica per portare a casa i tre punti ed alimentare le speranze Champions League. Come spesso accaduto nel corso di questa stagione, però, la formazione rossonera ha mancato l'appuntamento non solo con la vittoria, ma anche con la continuità, finendo nuovamente in un vortice di critiche dal quale questa volta potrebbe non uscirne più.

Ed in merito a questo La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato "Al Diavolo L'Europa. Resta il derby", quello di Coppa Italia, competizione che in effetti rappresenta essere l'ultima spiaggia del Milan per ottenere la qualificazione quantomeno all'Europa League.