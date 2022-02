Derby di Coppa Italia, QS: "Vertigini d'alta quota, Milan e Inter al bivio"

MilanNews.it

Solo un pareggio nelle ultime due sfide in campionato per Milan e Inter. Rossoneri e nerazzurri rischiano di essere raggiunti, i primi, e scavalcati, i secondi, dal Napoli in caso di successo questa sera contro la Lazio. Martedì sera intanto andrà in scena il derby della Madonnina per l'andata delle semifinali di Coppa Italia. Questo il titolo dell'edizione odierna di QS: "Vertigini d’alta quota, Milan e Inter al bivio".