Il Quotidiano Il Giornale in edicola questa mattina pone l’accento in prima pagina sulla stracittadina andata in scena ieri a San Siro. In primo piano, ovviamente, c’è la prova di super Zlatan: “Ibra si vendica dell’Inter”, titola il noto giornale: “E il Milan - si legge - è solo in vetta: 2-1 nel derby decimato dal virus”.