La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica quasi tutta la prima pagina alla gara giocata ieri a San Siro. "Milan piglia tutto", titola la rosea, che aggiunge: "Ibra in fuga, derby e primato. +3 su Gasp, +4 su Pirlo, +5 su Conte. Zlatan (2 gol) bomber più vecchio della stracittadina. Dopo 25 anni i rossoneri vincono le prime 4, soli in testa: non accadeva dal 2012".