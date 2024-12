Dichiarazioni oltreoceano. Il CorSport: "Cardinale, pesante attacco all'Inter"

L'Harvard Business School ha rilasciato un documento lo scorso 11 dicembre contenente un lugno ed interessante case study sull'AC Milan, ricevendo contributi sotto forma di dichiarazioni da alcuni dei più noti protagonisti dello stato maggiore rossonero.

Inutile dire che l'intervento che ha fatto più scalpore e rumore è stato quello del proprietario del Diavolo Gerry Cardinale, che ha lanciato una frecciata a distanza sia logistica che cronologica, visto che l'intervista è stata fatta al termine della passata stagione, all'altra sponda del naviglio, stando a quanto ripreso questa mattina anche da Il Corriere dello Sport, che ha titolato "Cardinale, pesante attacco all'Inter".

Le dichiarazioni del numero 1 di RedBird non sono però piaciute all'Inter, dal quale trapela una controrisposta decisa: il club nerazzurro, di fatto, non è mai andato in bancarotta, ma sta migliorando costantemente e sensibilmente i conti, puntando al pareggio in bilancio alla fine di questo esercizio