Domani con la Lazio. La Gazzetta: "Jashari fa Rabiot"

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In occasione della 30esima giornata di Serie A Enilive il Milan sarà ospite della Lazio di Maurizio Sarri per una sfida che potrebbe avere un peso specifico determinante sui sogni scudetto dei rossoneri. Massimiliano Allegri andrà però nella città eterna senza uno dei suoi migliori gladiatori, Adrien Rabiot, squalificato dopo l'ammonizione presa nel derby.

Sostituire un giocatore come il francese non sarà assolutamente semplice, soprattutto se si considera l'importanza, tecnica e non solo, che l'ex Marsiglia ha all'interno dello scacchiere rossonero. Allegri però avrebbe già trovato una soluzione, come titolato anche questa mattina da La Gazzetta dello Sport: "Jashari fa Rabiot". Toccherà dunque allo svizzero, in crescita, a prendere il posto del numero 12.