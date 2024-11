Domani Monza-Milan. Il CorSport in apertura: "Fonseca riparte dai ribelli"

Domani sera il Milan sarà impegnato in casa del Monza di Adriano Galliani e Alessandro Nesta, due grandi ex rossoneri. In vista di questa sfida, il Corriere dello Sport in edicola oggi titola così in prima pagina: "Fonseca riparte dai ribelli". Il Diavolo deve reagire subito alla sconfitta contro il Napoli e il tecnico milanista dovrebbe riproporre dal primo minuto sia Theo Hernandez che Rafael Leao.

Il terzino francese torna a disposizione dopo aver saltato le ultime due partite di campionato per squalifica, mentre il portoghese dovrebbe ritrovare una maglia da titolare in attacco dopo aver cominciato dalla panchina l'ultima gara contro il Napoli.