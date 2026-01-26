Domenica di risposte. Il CorSport: "La Juve stende il Napoli. Gasp rallenta il Milan. Fa festa anche Chivu"

Il campionato di Serie A sta piano piano cominciando a prendere delle sembianze precise, anche perché al 26 di gennaio l'Inter ha creato un primo solco dalle rivali allo scudetto. È presto per parlare di fuga, ma i 5 punti di distanza dal Milan, fermato a Roma e secondo, potrebbero anche essere sufficienti per permettere alla formazione di Christian Chivu di alzare il tricolore al termine di questa stagione.

Nel frattempo c'è bagarre anche alle spalle della formazione rossonera, con la Juventus che stende il Napoli riaprendo addirittura ogni discorso per la Champions League. Quella di ieri è dunque stata una domenica di risposte, con Il Corriere della Sera che questa mattina ha titolato: "La Juve stende il Napoli. Gasp rallenta il Milan. Fa festa anche Chivu".