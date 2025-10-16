Donnarumma: "Milan da scudetto? Ho parlato con gente che conosco e che conosce bene l’ambiente rossonero: là dentro ci credono e fanno bene a farlo"

vedi letture

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Gigio Donnarumma, ex portiere rossonero ora al Manchester City, ha parlato così del campionato italiano e della corsa scudetto: "Se mi piace questa Serie A? Sì, molto. La trovo divertente e se c’è divertimento, c’è interesse. Ci sono quattro, cinque squadre che potranno dire lo loro fino alle ultime curve. E, come dicevo prima, è proprio questo a dare una dimensione nuova alla Serie A.

Mi piace il Milan, mi incuriosisce tutto quello che c’è alla base della svolta. Penso ad Allegri, ma non solo. Milan da scudetto? Milan dalle grandi ambizioni. Ho parlato con gente che conosco e che conosce bene l’ambiente rossonero: là dentro ci credono e fanno bene a farlo. Le altre? La forza dell’Inter, gruppo collaudato e che si nutre delle conoscenze recenti. La conferma di Conte a Napoli con l’energia e la bravura del tecnico campione d’Italia, la nuova Roma di Gasperini e i suoi margini di miglioramento e la Juventus da prendere in considerazione. C’è da divertirsi appunto".

