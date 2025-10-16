Tuttosport in apertura: "Gigio: 'Milan da scudetto. Con Allegri si svolta'"

vedi letture

"Gigio: 'Milan da scudetto. Con Allegri si svolta'": titola così stamattina in prima pagina Tuttosport che apre con le parole di Gianluigi Donnarumma che ha speso belle parole per il nuovo Milan di Massimiliano Allegri. Queste le dichiarazioni dell'ex portiere rossonero pronunciate dopo l'ultima partita dell'Italia contro Israele: "Sono contento perché in Italia lotteranno in tante per lo scudetto, c’è il Milan che sta facendo molto bene con Allegri, c’è il Napoli che si deve confermare con Conte e penso che farà un grandissimo campionato, poi ci sono l’Inter, la Juve e la Roma che sta facendo molto bene.

La mia favorita? Il Milan l’ho visto molto bene: ho sentito un po’ di persone che conosco e mi hanno detto che con Allegri hanno svoltato e che faranno un grandissimo campionato. E io spero che arriveranno fino in fondo per giocarsela fino all’ultimo".

