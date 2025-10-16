Gazzetta: "Milan, che maglia: vale 45 milioni. E' la più ricca"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina titola così: "Milan, che maglia: vale 45 milioni. E' la più ricca". Ieri il club di via Aldo Rossi ha annunciato il rinnovo della partnership con Emirates che garantirà 35 milioni di euro nel 2026-2027, con la prospettiva di salire a 40 nell'arco del contratto grazie ai bonus (il nuovo accordo scade nel 2031). Con questo aumento, il Diavolo, escludendo le partnership tecniche e considerando solo le sponsorizzazioni commerciali, potrà vantarsi di avere la maglia più ricca di tutta la Serie A: 35 milioni da Emirates, 5 milioni da MSC Crociere e 5 milioni da Bitpanda, per un totale di 45 milioni. Alle spalle dei rossoneri in questa speciale classifica ci sono Inter con 41 milioni e Juventus con 36 milioni.

Questo il comunicato del Milan in merito al rinnovo con Emirates: "Una delle collaborazioni più rispettate e longeve del mondo del calcio è pronta a scrivere un nuovo capitolo: AC Milan ed Emirates annunciano oggi il rinnovo della loro storica partnership, avviata nel 2007. La compagnia aerea continuerà a essere Official Airline Partner e Principal Partner dei rossoneri, celebrando così vent'anni al fianco del Club. Da anni Emirates è protagonista del percorso di crescita di AC Milan, come partner strategico capace di generare valore dentro e fuori dal campo. Un legame che ha visto due brand iconici rafforzarsi reciprocamente, accrescendo il proprio prestigio internazionale e diventando un ponte capace di unire tifosi e culture nel segno di innovazione, eccellenza e visione globale".

