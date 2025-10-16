CorSera: "Anche Pulisic va ko: problema muscolare in amichevole in Usa. Disappunto del club"

vedi letture

Questo il titolo odierno del Corriere della Sera sul Milan che è alle prese con alcuni infortuni dopo la sosta per le nazionali: "Anche Pulisic va ko: problema muscolare in amichevole in Usa. Disappunto del club". In via Aldo Rossi non hanno preso bene l'infortunio muscolare al bicipite femorale rimediato da Christian Pulisic contro l'Australia. Si trattava di un'amichevole e l'americano non era già al meglio per un fastidio alla caviglia: c'era davvero bisogno di farlo giocare?

Oltre a Pulisic, oggi si sottoporranno ad alcuni esami strumentali anche altri giocatori del Milan usciti malconci dagli impegni con le rispettive nazionali come Adrien Rabiot, alle prese con un problema al polpaccio, e Pervis Estupinan, che invece si è fatto male alla caviglia con il suo Ecuador. Sembra invece essere meno grave del previsto l'infortunio muscolare di Alexis Saelemaekers che domani verrà rivalutato nuovamente dallo staff medico rossonero e non è escluso che possa essere già a disposizione per la gara di domenica contro la Fiorentina.

