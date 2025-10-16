Tuttosport: "Pulisic si infortuna: Milan irritato con Pochettino"
"Pulisic si infortuna: Milan irritato con Pochettino": titola così stamattina Tuttosport che spiega che in casa rossonera non hanno preso bene il problema muscolare dell'americano, rimediato in un'amichevole inutile come quella giocata dagli Stati Uniti contro l'Australia. In via Aldo Rossi sono convinti che il ct Mauricio Pochettino avrebbe potuto gestire decisamente meglio la situazione visto che l'attaccante era già alle prese con un problema alla caviglia.
E invece lo ha messo in campo dal primo minuto e al 31' è stato costretto ad uscire per questo problema muscolare al bicipite femorale. Gli esami a cui si sottoporrà oggi il giocatore diranno di più sull'entità del suo infortunio e sui tempi di recupero.
