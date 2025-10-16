Milan, domani verrà rivalutato Saelemaekers: potrebbe esserci contro la Fiorentina
Sembra essere meno grave del previsto la lesione muscolare rimediata da Alexis Saelemaekers in nazionale. Lo scrive stamattina il Corriere della Sera che spiega che domani l'esterno belga verrà rivalutato dallo staff medico milanista e non è da escludere che possa essere a disposizione già per la gara di domenica sera a San Siro contro la Fiorentina.
Si riporta di seguito il programma della settima giornata di Serie A:
18/10/2025 Sabato 15.00 Lecce-Sassuolo DAZN
18/10/2025 Sabato 15.00 Pisa-Verona DAZN
18/10/2025 Sabato 18.00 Torino-Napoli DAZN
18/10/2025 Sabato 20.45 Roma-Inter DAZN/SKY
19/10/2025 Domenica 12.30 Como-Juventus DAZN
19/10/2025 Domenica 15.00 Cagliari-Bologna DAZN
19/10/2025 Domenica 15.00 Genoa-Parma DAZN
19/10/2025 Domenica 18.00 Atalanta-Lazio DAZN/SKY
19/10/2025 Domenica 20.45 Milan-Fiorentina DAZN
20/10/2025 Lunedì 20.45 Cremonese-Udinese DAZN/SKY
