Milan, oggi esami per Rabiot, Pulisic ed Estupinan: la situazione

Oggi è una giornata di esami medici in casa rossonera: dopo gli infortuni con le rispettive nazionali, Adrien Rabiot, Christian Pulisic e Pervis Estupinan si sottoporranno infatti ad alcuni esami strumentali per capire l'entità dei loro problemi fisici. Il francese è alle prese con un problema al polpaccio, mentre l'esterno sinistro si è fatto male alla caviglia in una partita giocata con la maglia del suo Ecuador.

Il caso che preoccupa di più è senza dubbio quello che riguarda Pulisic, il quale si è fermato due giorni fa nell'amichevole degli Stati Uniti contro l'Australia. Il problema muscolare al bicipite femorale rischia di tenerlo fuori per qualche partita, ma solo gli esami di oggi diranno di più sulle sue condizioni. In via Aldo Rossi c'è da registrare comunque un certo fastidio per l'infortunio dell'americano, che, nonostante non fosse al meglio e non si trattasse di una partita ufficiale, è stato comunque impiegato dal ct Pochettino. Lo riferisce il Corriere della Sera.

