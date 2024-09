E' il giorno del derby: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Il giorno del derby è finalmente arrivato. Con il carico emotivo e di adrenalina che porta di per sè una partita come quella tra Inter e Milan, questa sera per i rossoneri ci sono tanti motivi per cui i 90 minuti diventano cruciali. Dal futuro della stagione a quello dell'allenatore, passando per l'interruzione di una striscia negativa di sconfitte contro i cugini che potrebbe diventare da record. Si riportano di seguito le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani usciti questa mattina in edicola.

La Gazzetta dello Sport propone una foto dei due attaccanti, Lautaro contro Morata, e scrive: "Derby verità. Inter da record, Milan da riscatto". E poi nel sottotitolo viene aggiunto: "Inzaghi insegue la settima stracittadina di fila per restare in alto, Fonseca si gioca tutto con le du punte: Morata-Abraham". Il Corriere dello Sport invece scrive: "Fonseca cambia, Inzaghi spaventa". E poi viene sottolineato: "Il portoghese pensa a un Milan con il 4-4-1-1. L'Inter punta al settimo sigillo di fila in un derby". Anche Tuttosport confronta i due tecnici: "Inzaghi non si fida, Fonseca ruggisce". E il sottotitolo: "Nerazzurri per la settima vittoria di fila nei derby. Il rossonero si gioca il posto".