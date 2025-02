È sempre la stessa storia. Il QS in apertura: "Il Milan ci ricasca. Poco lucido e tanto nervoso"

Passano i mesi, cambiano allenatori ed interpreti, ma al Milan è sempre la stessa storia. Anche contro il Feyenoord sono state messe in luce le lacune di una squadra che ha ancora una volta deluso non solo per la prestazione, ma anche per l'atteggiamento con il quale ha affrontato una delle partite più importanti della sua, fino a questo momento deludente, stagione.

In merito a questo Il QS questa mattina ha titolato in apertura "Il Milan ci ricasca. Poco lucido e tanto nervoso", a conferma che qualcosa non va. O meglio, continua a non andare, e di questo passo la Champions League diventa un miraggio, non un obiettivo.