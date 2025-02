El Bebote decisivo, la Gazzetta: "Il Milan è di Gimenez"

Santiago Gimenez ci ha messo due partite in campionato (anzi, una e mezza) per prendersi il Milan. È un attaccante che deve essere servito ma che poi dentro l'area quasi tutto quello che tocca lo trasforma in oro: com'è successo ieri contro il Verona che ha toccato tre palloni, un gol annullato, un assist sciupato da Musah e ovviamente la rete decisiva dopo una grande azione di Jimenez e Leao. Il centravanti messicano si prende la copertina con il secondo centro consecutivo in Serie A e il primo in assoluto a San Siro.

Per questo la Gazzetta dello Sport questa mattina decide di titolare così: "Il Milan è di Gimenez. Leao inventa, Santiago segna. Il Diavolo fatica ma basta un gol". Nel sottotitolo si legge poi: "Il messicano abbatte la resistenza del Verona dopo un brutto primo tempo: per ribaltare il Feyenoord a San Siro martedì sera servirà di più". Tutto prende una piega diversa dall'intervallo in avanti, non è la prima volta che accade: "I rossoneri svoltano nell'intervallo: Conceicao mette dentro Rafa e la musica cambia".