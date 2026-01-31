Elliot saluta il Milan. Il QS: "RedBird completa il rifinanziamento. Entra Comvest e Maignan firma"

Ieri è stata scritta una pagina importante della storia societaria del Milan. Nel pomeriggio, infatti, è arrivato il comunicato ufficiale che apre un capitolo che dalle parti di via Aldo Rossi, e non solo, sperano possa essere ricco di soddisfazioni sportive e non solo. 

Titola infatti questa mattina Il QS, edizione Il Giorno, che "RedBird completa il rifinanziamento. Entra Comvest e Maignan firma", legandosi al club rossonero fino al 2031. Praticamente a vita. 