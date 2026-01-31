Movimenti in casa Milan. La Repubblica: "Preso Mateta. Maignan firma e addio Elliot"
Quella di ieri è stata la giornata più importante dell'ultimo mese del Milan. Non solo calciomercato, ma anche l'ufficialità del rifinanziamento del debito di Elliot da parte di RedBird, a conferma del fatto che qualcosa di concreto sta cambiando dalle parti di via Aldo Rossi.
La Repubblica ha infatti questa mattina titolato "Preso Mateta. Maignan firma e addio Elliot", facendo un po' il recap di quanto successo nelle ultime, frenetiche, 24 ore rossonere. Per quanto riguarda i due francese, il primo dovrebbe arrivare per circa 35 milioni di euro, mentre il secondo, oggi, firmerà il rinnovo di contratto che lo legherà al Milan fino al 2031.
