Errori e sfortuna a Leverkusen. CorSport: "Il Milan contro un palo"

Il Milan torna a casa da Leverkusen con tanti rimpianti. La formazione di Paulo Fonseca avrebbe meritato il pareggio per quanto fatto vedere dal 51esimo minuto del secondo tempo in poi, ma quando giochi contro squadre di questo livello devi mettere in conto queste cose, soprattutto quando regali un tempo e 6 minuti.

Questa mattina in edicola Il Corriere dello Sport ha titolato "Il Milan contro un palo", facendo ovviamente riferimento alla traversa di Theo Hernandez, ma la reazione dopo il ceffone di Boniface non è bastato per raddrizzare una partita che vede il Milan uscire ancora una volta sconfitto. Adesso il cammino in Champions League del Diavolo potrebbe complicarsi, soprattutto nel momento in cui contro il Bruges non dovesse arrivare una vittoria che sulla carta sembra essere quasi scontata per il valore in campo delle due formazioni.