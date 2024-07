Ex compagni, la Gazzetta: "Pavlovic a Milano può trovare... Fofana"

Oltre all'attaccante, su cui dovrebbero arrivare novità nelle prossime ore dopo la finale di Euro 2024 in cui sarà protagonista Alvaro Morata, il Milan cerca anche un nuovo difensore e un nuovo centrocampista. Oggi la Gazzetta dello Sport parla soprattutto del primo ruolo e del candidato principale sulla lista del Diavolo: il classe 2001 serbo Strahinja Pavlovic del Salisburgo. In un trafiletto la rosea sottolinea che il centrale potrebbe riunirsi a Milanello con alcuni suoi ex compagni.

Titola la Gazzetta: "Il difensore può trovare tre ex compagni a Milano: Jovic, Okafor e... Fofana". I primi due sono attualmente al Milan: Jovic è compagno di nazionale, anche nell'ultimo Europeo in cui la Serbia è stata eliminata ai gironi; Okafor giocava fino alla scorsa estate nel Salisburgo. E poi c'è Youssouf Fofana che ha incrociato Pavlovic per soli sei mesi al Monaco, prima che il serbo venisse ceduto. Anche il centrocampista francese è un obiettivo chiaro del Milan, per il centrocampo. La situazione per entrambi è simile: hanno già accettato il Milan ma aspettano che i club trovino l'accordo. Entrambi chiedono circa 20-25 milioni.