Fonseca, avanti tutta. Gazzetta: "Gran parte della squadra non ha tradito l'allenatore. Adesso serve continuità"

vedi letture

"Gran parte della squadra non ha tradito l'allenatore. Adesso serve continuità": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che la vittoria di sabato del Milan contro l'Udinese, arrivata con la squadra in inferiorità numerica per gran parte del match, ha ricompattato ancora di più il gruppo milanista che non ha abbandonato Paulo Fonseca, il quale contro i friulani ha preso alcune decisioni forti (in panchina Leao, Tomori e Abraham).

Ora però serve trovare continuità e dunque stasera contro il Club Brugge in Champions League il Diavolo ha un solo risultato a disposizione, cioè la vittoria. Anche perchè i rossoneri devono smuovere la classifica visto che dopo due giornate sono ancora a quota zero punti (due sconfitte nelle prime due partite contro Liverpool e Bayer Leverkusen).