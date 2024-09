Fonseca in bilico. Tuttosport: "C'è la sfiducia. Futuro al Milan oramai segnato"

Paulo Fonseca non poteva arrivare al derby in condizioni di classifica e climatiche peggiori. L'allenatore portoghese domenica si giocherà la permanenza sulla panchina del Milan, a patto che la dirigenza e proprietà non abbiano già deciso cosa farne di lui a prescindere dal risultato della partita contro l'Inter.

A fronte di questo Tuttosport questa mattina è stato piuttosto chiaro, parlando di "sfiducia" e "Futuro al Milan oramai segnato" per Paulo Fonseca, che avrà sicuramente pagato la brutta sconfitta di martedì contro il Liverpool, dove la sua squadra, dopo aver inizialmente illuso un po' tutti, si è sciolta come neve al sole non dimostrazione alcun tipo di reazione alla superiorità degli avversari.