Frenata Milan, sogno Rashford: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Un brutto risveglio dopo la sbornia della Supercoppa Italiana per il Milan: il ritorno in campionato contro il Cagliari, per l'esordio in Serie A e a San Siro di Sergio Conceicao, è un mezzo flop. Pareggio per 1-1 contro i sardi e opportunità di accorciare sulla zona Champions gettata alle ortiche. Un brusco stop rispetto ai giorni di Riyad ma una tendenza negativa se si considerano i risultati della squadra in campionato. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani sportivi parlano della partita soprattutto ma anche del sogno Marcus Rashford in ottica calciomercato.

La Gazzetta dello Sport si concentra quasi di più sulla suggestione per l'attaccante inglese e titola in primo piano: "Subito Rashford". Nel sottotitolo si legge: "Si accelera per l'inglese". Nell'occhiello e nell'altra parte del sottotitolo si fa riferimento alla partita: "Milan fermato dal Cagliari, il club ai ripari. Un gol non basta, Maignan sbaglia".

Il Corriere dello Sport scrive: "Il Milan sbatte, orgoglio Cagliari. Conceicao, esordio amaro: 1-1". Nel sottotitolo viene aggiunto: "Sblocca Morata, Zortea risponde. Caprile super". Tuttosport calca un po' di più la mano e recita: "Il Milan è rimasto a Riyad. Maignan, che regalo. Il Cagliari rimonta a San Siro".