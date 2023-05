Futuro Diaz, Gazzetta: "Brahim dentro o fuori, può decidere la Coppa. E con Kamada a zero..."

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In merito al futuro di Diaz, il cui prestito dal Real Madrid scadrà il prossimo 30 giugno, La Gazzetta dello Sport in edicola oggi titola così: "Brahim dentro o fuori, può decidere la Coppa. E con Kamada a zero...". Nelle prossime settimane è atteso un incontro tra i due club per parlare dello spagnolo, che il Milan potrebbe riscattare pagando 22 milioni di euro.

Una cifra importante che il Diavolo potrebbe spendere solo se parteciperà alla prossima Champions League. Intanto, in via Aldo Rossi seguono con grande interesse Daichi Kamada, trequartista in scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte che potrebbe sbarcare a Milanello a costo zero.