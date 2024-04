Futuro in gioco per Pioli, la Gazzetta: "La coppa è tutto"

Forse lo si sapeva anche dopo il mese di marzo perfetto, ora è ancora più certo dopo la sconfitta con la Roma nella gara di andata e il pareggio di Reggio Emilia con prestazione difensiva da horror: per Stefano Pioli il futuro si gioca giovedì. Questo è il tema che propone la Gazzetta dello Sport questa mattina a due giorni dal ritorno dei quarti di Europa League in cui il Milan, allo stadio Olimpico, dovrà recuperare un gol di svantaggio ai giallorossi di De Rossi. La rosea, nella sua seconda e terza pagina titola così: "La coppa è tutto". Poi continua: "Pioli, Roma è capitale. In palio l'Europa e il futuro del Milan".

Nel sottotitolo del lungo pezzo si legge: "L'eliminazione giovedì, sarebbe la fine del ciclo". Intanto vengono riportate alcune parole di Giorgio Furlani, intervistato ieri sera su DAZN (CLICCA QUI per leggere tutte le sue dichiarazioni). Un breve estratto di quanto detto su Pioli dall'amministratore delegato rossonero: "Settimana chiave. E' presto per un bilancio, aspettiamo". Sulla stagione del tecnico pesa il non essere stati all'altezza in Serie A, Champions League e Coppa Italia: per lui sarebbe il primo trofeo internazionale, per il Milan la prima Europa League/Coppa Uefa della sua storia.