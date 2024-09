Gabbia Mvp meritato, la Gazzetta: "Umile, ma testardo. Si fa largo col derby nel destino"

Se c'era un giocatore della rosa del Milan che meritava una notte come quella di domenica, da assoluto protagonista della sfida contro l'Inter, quello è sicuramente Matteo Gabbia, calciatore che in questo periodo storico sta incarnando i valori del milanismo, quelli con cui è cresciuto sia da tifoso rossonero - quando i nonni lo portavano allo stadio - sia da promessa del settore giovanile. Una storia, quella di Gabbia, che è fatta di passione ma anche di tanto lavoro e di capacità di ripartire da zero per crescere.

Nel pezzo che la Gazzetta dello Sport dedica oggi al match winner del derby, viene riassunto tutto alla perfezione: "Umile, ma testardo. Gabbia si fa largo col derby nel destino". Nel sottotitolo si legge: "Nato vicino a Milanello, è stato ceduto in prestito ma è riuscito a riconquistare il posto al Milan". Storia incredibile quella di Gabbia nell'ultimo anno: l'estate scorsa capisce di doversi fare da parte perchè indietro nelle gerarchie e accetta il prestito al Villarreal. A gennaio è riciamato a Milano per l'emergenza infortuni e torna come un giocatore rinnovato e maturo: una vera e propria Erasmus che ha cambiato faccia al difensore rossonero. Il percorso ha avuto il suo culmine domenica sera e adesso Gabbia alza l'asticella.