Galli: "Se Cardinale pensa che Galliani possa essere un valore aggiunto, vada in quella direzione lì. Il suo ritorno darebbe stabilità e credibilità"

Sono sempre più insistenti le voci su un ritorno al Milan, da consulente esterno, di Adriano Galliani. Lo storico ex AD rossonero, che con Silvio Berlusconi ha segnato un'epoca, una volta completato il passaggio di proprietà del Monza da Fininvest ad una cordata americana potrebbe rientrare nuovamente nel mondo rossonero. Filippo Galli, storico difensore del Milan con tanti anni d'esperienza nel Settore Giovanile del Diavolo, in un'intervista a Tuttosport ha commentato così il possibile ritorno di Galliani: "Come direbbe Sacchi, il nostro non è un Paese per giovani (ride, ndr). Battute a parte, credo che, se dovesse realizzarsi, il Milan si potrebbe sicuramente avvantaggiare delle conoscenze di Galliani in ambito di politica sportiva".

Il dirigente brianzolo è un peso massimo nel suo campo, e secondo Galli porterebbe al Milan una lunga serie di benefit: "Come dicevo, a livello politico sarebbe un plus. Poi tutto dipenderà da quali compiti gli verranno affidati e quale sarà il suo perimetro d’azione. La figura di Galliani, come il suo nome, è pesante. Tutto potrebbe essere così ricondotto a lui, in ogni momento e situazione. Di questo si deve essere consapevoli. Per il resto mi sembra che la maggior parte del popolo rossonero veda nel suo ritorno una mossa strategica importante".

Silvio Berlusconi, quando parlava di Milan, diceva di guardare sempre avanti. In questo caso però potrebbe essere un ritorno capace di tranquillizzare gli animi dei tifosi, spiega l'ex difensore: "Credo si debba pensare a questo momento contingente, di difficoltà. Se Cardinale pensa che Galliani possa essere un valore aggiunto, vada in quella direzione lì. Oggi la proprietà è sotto accusa, per i risultati e per il mercato che un po’ latita. Galliani darebbe forza, maggiore credibilità e stabilità".

Al termine della chiacchierata Galli manda un messaggio a Franco Baresi, storico capitano rossonero che negli ultimi giorni è stato operato per un nodulo ai polmoni: "O capitano, mio capitano! Mi viene sempre in mente questa frase quando penso a lui. Ovviamente gli mando un abbraccio forte".